Quotidiano.net - Daniela Santanchè conferma sintonia totale con Giorgia Meloni dopo mozione di sfiducia

"Secondo voi vi dico se mi sono sentita con la premier. Quante volte, cinque minuti fa, ieri o l'altro ieri. Non c'è nessun problema. Io ho un ottimo rapporto, una grande stima e la ringrazio per il grande lavoro che sta facendo per l'Italia. Quindi c'è una". Lo ha detto la ministra del Turismo, lasciando la Camera, a chi le domandava se avesse parlato con la premierladinei suoi confronti respinta ieri.