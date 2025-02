Thesocialpost.it - Daniela morta così a pochi passi dal centro commerciale: la scoperta degli investigatori

Gambardella, una giovane di 19 anni proveniente da Pagani, è la decima vittima della strada a Roma dall’inizio dell’anno. La tragedia si è consumata in via Laurentina, vicino alMaximo, in prossimità di un semaforo e di un attraversamento pedonale. La ragazza è stata investita da un SUV scuro condotto da un uomo di 72 anni, il quale si è fermato immediatamente dopo l’incidente e ha allertato i soccorsi.Leggi anche: Strage di Cutro, la terribile accusa del capitano: “Avremmo potuto salvare quelle persone”Gli agenti del nono distretto Eur della polizia municipale sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, verificando se il semaforo fosse rosso o verde e controllando la velocità del veicolo. La giovane, rimasta intrappolata sotto l’auto, è stata estratta dai soccorritori del 118, ma purtroppo non c’era più nulla da fare.