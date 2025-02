Movieplayer.it - Daniel Radcliffe, dopo Harry Potter è in lizza per interpretare questo celebre villain di Batman?

La star del franchise cinematografico dipotrebbe essere il protagonista di un cinecomic tra i più attesi del DCU I DC Studios hanno recentemente ingaggiato il regista di Speak to Evil James Watkins per dirigere Clayface, nuovo progetto standalone che farà parte della continuity del DC Universe di James Gunn. Le riprese del progetto dovrebbero iniziare nel corso dell'anno e ora c'è la prima indiscrezione sul casting. Secondo quanto riferito da The InSneider, la star disarebbe uno dei due attori attualmente inper il ruolo di Basil Karlo, alias Clayface.aveva già lavorato con Watkins nel film The Woman in Black. Negli ultimi anni l'attore ha cercato in tutti i modi di .