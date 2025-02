Ilrestodelcarlino.it - Dall’infanzia alla secondaria: gli adulti a scuola diventano lettori

Terminato a Cingoli il ciclo scolastico di letture, in tutte le sezioni dell’infanzia, nelle classi della primaria e delladell’istituto comprensivo "Coldigioco Mestica". Sono intervenutivolontari, confermando l’importanza della lettura da parte dell’adulto verso il bambino pur in grado di leggere da solo. L’attività promossa dal progetto dell’istituto "In biblioteca il tempo vola!", insieme con il gruppo locale di "Nati per leggere" (le lettrici sono intervenute in tutte le scuole dell’Infanzia), è contestuale all’iniziativa nazionale "Libriamoci, giornate di lettura nelle scuole", che all’interno del comprensivo cingolano è stata presentata con una locandina intitolata "Oggi è venuta una persona a leggere". E il gruppo die lettrici ha contribuito al gratificante esito degli incontri.