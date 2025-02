Rompipallone.it - Dall’estero annunciano il colpo: “Tradimento Kovacic”

Leggi su Rompipallone.it

Definito un vero e proprio tradimento quello di Mateo Kovacic, centrocampista ex Inter che lascerà la Premier League per un gran ritorno.Si è pure vociferato in più occasioni, il possibilecon ritorno in Serie A di Mateo Kovacic. Il centrocampista croato arrivò all’Inter da giovanissimo e non riuscì ad incidere ad alti livelli, prima di viversi poi un’esperienza importantissima tra Real Madrid, Chelsea e adesso al Manchester City.Con il club dell’Etihad pare finita la storia che, senza rinnovo, volgerà al termine per Kovacic in Inghilterra. E allora ecco che sulle sue tracce ci finiscono i diversi top club d’Europa e tra i quali ci sarebbero anche quelli italiani. Dall’esterno hanno svelato quella che è la destinazione di Kovacic, con “tradimento” alla sua ex squadra, stando a ciò che si racconta sulin estate.