Dalle aree agricole ai biocarburanti Il caso del Kenya e la rincorsa di Eni all’agri-feedstock

La transizione passa anche per i campi e le coltivazioni. Una prova ne è il modello di integrazione verticale per la produzione di olio vegetale lungo tutta la filiera, dai terreni, alle bioraffinerie e che poggia sulla valorizzazione degli scarti agricoli, industriali e forestali. Il tutto in una visione di mobilità più sostenibile. Un cambiamento notevole che sta interessando sempre di più i grandi gruppi energetici del Pianeta, tra cui Eni.La società del Cane a sei zampe, infatti, ha da tempo intrapreso un percorso per contribuire alla decarbonizzazione del settore dei trasporti attraverso la costituzione di Enilive, branch dedicata alla bio-raffinazione e alla produzione di. Tra questi, l’Hvo (olio vegetale idrogenato) rappresenta una soluzione in grado di ridurre le emissioni di CO2 lungo l’intera filiera tra il 60% e il 90%, rispetto ai combustibili fossili tradizionali.