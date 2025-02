Bergamonews.it - Dalla tradizione all’innovazione: Soluzione Arredamenti e l’arte di arredare la montagna

Da due generazioni, in alta Valle Seriana, la falegnameria fondata da Adriano Donati è sinonimo di artigianalità e passione per il legno. Un’impresa familiare che ha saputo evolversi, coniugandoe innovazione per un obiettivo preciso:lae valorizzare gli spazi abitativi con soluzioni su misura.Oggi, a raccogliere il testimone, è Sara Donati, 31 anni, laureata in cooperazione internazionale e con un’esperienza diversificata tra impresa e pubblica amministrazione. Accanto a lei, il padre Adriano, fondatore dell’attività nel 1992, che continua a trasmettere il proprio sapere e la propria passione, anche ora che è in pensione.“In questi anni il mercato è cambiato profondamente – racconta Sara –. Se da un lato la qualità artigianale resta centrale, dall’altro è sempre più importante offrire servizi completi, gestendo progetti chiavi in mano, dall’arredo alla ristrutturazione.