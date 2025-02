Calciomercato.it - Dalla squalifica al no all’Inter: Tonali racconta tutto

Il centrocampista del Newcastlela sua esperienza: come è uscitodipendenza dal gioco e il noMesi difficili, mesi di duro lavoro su sé stesso per usciredipendenza dal gioco.la sua esperienza, i momenti difficili vissuti con la, il grande lavoro che ha dovuto fare per mettersi alle spalle il periodo nero e la dipendenza.al no(LaPresse) – Calciomercato.itIn un’intervista a ‘La Repubblica’, il centrocampista del Newcastle ripercorre la sua storia, spiega come quanto successo gli abbia permesso di cambia in meglio. “Il mio stile di vita era negativo –-. Ero chiuso con tutti. Oggi sono diverso”.di non aver mai avuto la percezione di avere un problema di dipendenza, fino a quando non è scoppiato il caso: “La disponibilità economica non mi ha consentito di accorgermi della serietà della cosa”.