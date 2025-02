Ilfattoquotidiano.it - Dalla nebbia alla “imprudenza” sul traghetto: le indagini dei pm sul Moby Prince tornano indietro di 30 anni. I familiari: “Sconcertante”

La presenza della, l’incertezza sui tempi di sopravvivenza, la probabile “condotta imprudente” del, addirittura “l’orario notturno” e “l’assenza della luna“, perfino l’insistenza sulla partita della Juventus. Per chi in questi oltre trent’si è chiesto cosa è successo davvero la notte tra il 10 e l’11 aprile 1991 davanti al lungomare di Livorno è il giorno della marmotta, una volta di più, 34dopo. Le domande, i contraddizioni, le ambiguità, gli aspetti oscuri sembrano ripartire ciclicamentecasella del via, a bordo di una giostra del “destino cinico e baro” che non sembra fermare più la sua corsa, ripresentando soluzioni che sembravano sepolte in cantina e che invece spuntano di nuovo all’improvviso, come Jack in the box. Idelle 140 vittime di un disastro immane provocatocollisione tra une la petroliera Agip Abruzzo si dicono “sconcertati” dopo aver ascoltato le parole pronunciate dal procuratore di Livorno Maurizio Agnello davanticommissione d’inchiesta della Camera, la terza avviata dal Parlamento in quasi dieci, tempo che già di per sé dovrebbe suscitare il sospetto che le risposte datemagistratura in questo tempo sterminato che ha avuto a disposizione – dal 1991 ad oggi – non sono mai state capaci di superare il vaglio dell’incertezza e delle obiezioni.