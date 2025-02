Lanazione.it - Dalla lite alla scoperta delle armi. I vicini chiamano i carabinieri. In casa due fucili e una pistola

Una donna impaurita. Un marito su tutte le furie. Le urla e la paura che davvero possa succedere qualcosa di grave. Sono stati alcuni cittadini a dare l’rme ed a chiedere aiuto. Nellac’era una. Forte e dai toni preoccupanti. E’ successo nel territorio di Fucecchio, nei giorni scorsi, quando idella compagnia di Empoli hanno arrestato un uomo – un cittadino italiano 50enne – in flagranza del reato di detenzione illegale dida sparo e relativo munizionamento. Isono intervenuti per la. Ma i successivi controlli hanno fatto emergere altro. I militari – da quanto abbiamo appreso – a seguito di un intervento richiesto tramite il Nue 112, sono intervenuti dove era stata, appunto, stato segnalata la. I, giunti sul posto – da quanto emerso – hanno trovato in strada una donna, che riferiva di essere preoccupata in quanto il marito, che era ancora all’interno dell’abitazione, per futili motivi poco prima aveva litigato con lei iniziando a spaccare piatti e vari suppellettili.