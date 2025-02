Dalla francese Je t' aimemoi non plus all' italiana - piena di doppi sensi - Nell' aria alla trasgressiva I wanna be your slave dei Måneskin

Iodonna.it - Dalla francese "Je t'aime...moi non plus" all'italiana - piena di doppi sensi - "Nell'aria", alla trasgressiva "I wanna be your slave" dei Måneskin

Leggi su Iodonna.it

Quando le parole finiscono, resta la musica. Così le canzoni sensuali sono in grado di dare voce ai desideri, facendoci rivivere ricordi intimi e personali, come se fossero presenti. Eccoli, allora, i brani più sexy della storia: una madeleine proustiana dopo l’altra, da ascoltare senza controindicazioni.dichiarazione esplicita di George Michael con I wantsex alle sfumature vocali conturbanti di Wicked Game di Chris Issak, è la musica che abbatte i muri ed entrae alcove. Musica di ogni genere, dal più ruvido rock al pop più commerciale, capace di raccontare in note e versi languidi avventure notturne e desideri erotici. Le “banali” dediche d’amore? Cercatele altrove. Tony Effe e Gaia: perché “Sesso e Samba” è la vera hit dell’estate 2024 X Leggi anche › Da “Erotica” a “Pensiero stupendo”.