Iodonna.it - Dal trench alla giacca in camoscio, 5 capispalla must-have della Primavera 2025 (e come indossarli)

Leggi su Iodonna.it

Dairivisitati agli spolverini stampati, fino alle giacche scamosciate. Senza contare bomber grintosi e modelli workwear. Ecco cinque capispdi tendenza pronti a conquistare gli outfitinSoft touch. Lain pelle scamosciata addolcisce ed eleva ogni look. Leggi anche › Febbre da mezza stagione. 5 giacche destinate a dettare tendenza nellaBomberClassico o rivisitato, sportivo o chic. Il bomber detta ancora tendenza.L’eterno ritorno del, in chiave rivisitata.Spolverino stampatoUno spolverino stampato, dallo spirito vintage, rivoluziona con classe ogni look. Leggi anche › Il look del giorno, con ladi pelle rossa audace e sofisticataleggeraIn bilico tra workwear e sport, laleggera di stagione scommette su un pragmatismo sofisticato.