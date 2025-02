Lanotiziagiornale.it - Dal ministro Urso un’altra querela contro Report

Sicura come l’influenza australiana e regolare come le cartelle dell’Imu. È l’ennesimache un esponente di Fratelli d’Italia – quando non l’intero partito di Giorgia Meloni – notifica alla redazione del programma.L’ultima è arrivata a firma deldel Made in Italy Adolfoe “non riguarda Musk, ma una puntata del 10 dicembre scorso quando abbiamo parlato delle fondazioni e i partiti politici”, fa sapere il conduttore Sigfrido Ranucci su Facebook. Il chiarimento è necessario per non confondere l’azione legale del Mimit di ieri con quella intentata sempre daper l’inchiesta andata in onda il 16 febbraio sulle politiche spaziali.In quell’occasioneparlò di un’intervista “manipolata con tagli selettivi” e di “informazioni false e volutamente distorte”. “Procederemo per vie legali”, aveva detto il, che lamentava una presunta infondatezza del messaggio lanciato dall’inchiesta, ovvero che la legge nazionale sullo spazio contenga una disposizione “fatta apposta per far ottenere a Elon Musk un appalto per il cloud satellitare per gestire i dati più sensibili del governo”.