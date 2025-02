Iodonna.it - Dal 5 marzo con Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Deva Cassel

Roma, 26 feb. (askanews) – È una rilettura del romanzo molto distante dal film di Luchino Visconti la serie in sei episodi “Il Gattopardo”, su Netflix dal 5. Il regista britannico Tom Shankland nel suo racconto punta molto sugli esterni della Sicilia assolata, polverosa ma anche fastosa del romanzo di Tomasi di Lampedusa, mette al centro della narrazione il personaggio di Concetta, la figlia del Principe, e racconta il passaggio di un’epoca con toni meno cupi. Leggi anche › Il riscatto di tre donne, complice la lirica. Su Rai 1 la serie in costume “Belcanto” Nella serie il Principe, interpretato da Kim, è un uomo che nel momento in cui i Garibaldini sbarcano in Sicilia e ci si avvicina all’unità d’Italia osserva il cambiamento e cerca in qualche modo di gestirlo per non lasciarsi travolgere.