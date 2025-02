Dayitalianews.com - Da settimane non sia hanno sue notizie: cresce l’apprensione per la sorte del signor Maurizio. Ricerche in tutto il Lazio. L’appello della famiglia

Si cercaRosi, 69 anni, scomparso il 24 novembre 2024 dal quartiere Trieste di Roma. L’uomo è alto 1,83 m, pesa 75 kg e al momentoscomparsa indossava un pantalone beige, una camicia e un maglione rosso con colletto jeans, un giaccone verde e scarpe da ginnastica nere.Secondo i familiari e i volontariRicerca Scomparsi ODV, potrebbe aver preso un mezzo pubblico. Tra le linee su cui potrebbe essere stato avvistato ci sono gli autobus 168, 235, 38, 80 e 89.necessita di una terapia farmacologica e potrebbe trovarsi in difficoltà. Per questo motivo,è rivolto a chiunque possa averlo visto o abbia informazioni utili per il suo ritrovamento.Come segnalare un avvistamentoChiunque abbia informazioni o creda di averlo visto è pregato di contattare immediatamente le autorità al 112 oppure il numero 388 189 4493.