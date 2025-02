Bergamonews.it - Da Regione Lombardia 370mila euro per il nuovo centro sportivo di Caravaggio

Leggi su Bergamonews.it

conferma il proprio impegno per la valorizzazione delle infrastrutture sportive locali con il sostegno alla riqualificazione delcomunale di. Il progetto, richiesto dal sindaco Claudio Bolandrini, prevede interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle strutture, con un cofinanziamento regionale dia valere sul bilancio 2025-2027.Il sottosegretario alla Presidenza dicon delega a Sport e ai Giovani Federica Picchi, ha evidenziato l’importanza di investire in impianti moderni e funzionali. “Lo sport – ha sottolineato – rappresenta una risorsa fondamentale per il benessere delle comunità e per la crescita delle nuove generazioni. Con questo intervento vogliamo garantire spazi adeguati, sicuri e all’altezza delle esigenze degli atleti e dei cittadini di”.