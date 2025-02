Da popstar a clochard cantante olandese finisce in una casa di accoglienza irpina

Leggi su Ildenaro.it

Da, famosa in Germania e in Olanda, a senza fissa dimora in provincia di Avellino. È la storia di Rania Zeriri, 39ennediventata famosa in Germania per la sua partecipazione nel 2008 al talent show musicale “Deutschland sucht den Superstar”, alla quale è seguito un periodo di notorietà fino a quando ha deciso di abbandonare le scene per fare ritorno in Olanda e vivere con la madre. La 39enne, di cui si erano perse le tracce proprio dopo la morte della madre, è stata ritrovata ieri a Mercogliano, in provincia di Avellino, in strada e in condizioni di disagio. Si è subito attivata l’Amministrazione comunale di Mercogliano, con il sindaco Vittorio D’Alessio che ha contattato l’Ambasciataalla quale ha illustrato la situazione di Rania. Sul posto sono intervenuti i servizi sociali del Consorzio per il welfare integrato Ambito territoriale A02, con una psicologa e una mediatrice linguistico-culturale che hanno convinto la 39enne a farsi aiutare.