Lanotiziagiornale.it - “Da Nordio menzogne ripetute”. Parla la deputata Ascari (M5S): “Ha offeso tutto il Parlamento”

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Con il caso Almastri, “il governo ha compiuto un atto voluto che si inserisce in un più ampio quadro di delegittimazione e depotenziamento della Cpi, sempre più sotto attacco, specialmente dopo l’emissione dei mandati di arresto contro il Primo Ministro israeliano Netanyahu”. Per laM5s Stefanianon ci sono dubbi: la sfiducia al ministro Carloè un atto più che dovuto. E non solo per la questione Almasri, ma perché il governo Melon sta creando “una giustizia classista, che assicura impunità ai potenti e lascia senza tutele i più deboli”.Onorevole, il Movimento ieri è stato molto duro in aula durante gli interventi sulla sfiducia al ministro. Perché ritenete che abbia “tradito la Costituzione”?Il Ministroha tradito la Costituzione non dando seguito all’ordine di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale nei confronti di Almasri.