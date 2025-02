Thesocialpost.it - Da Napoleone in poi, il vizio francese di rubare l’arte italiana

«Cittadino generale, il Direttorio esecutivo è convinto che per voi la gloria delle belle arti e quella dell’armata ai vostri ordini siano inscindibili. L’Italia deve alla maggior parte delle sue ricchezze e della sua fama; ma è venuto il momento di trasferirne il regno in Francia, per consolidare e abbellire il regno della libertà”. Cominciò così, con l’ordine impartito dal Direttorio aBonaparte, che nel 1796 guidava la Campagna d’Italia della Francia rivoluzionaria. Cominciò la vasta “spoliazione” – un furto, per dirla chiara – delle opere d’arte italiane.Nella seconda guerra mondiale, ci pensò Hermann Göring, per conto di Hitler, ma a anche per conto suo, ad emulare. Soprattutto in Francia ma anche nell’Italia occupata dopo l’8 settembre 1943. La sua collezione privata sembra sia arrivata a contare 1376 opere: Tiziano, Tintoretto, Rubens, Rembrandt e Dürer, senza dimenticarecontemporanea, nonostante nel Reich fosse considerata “degenerata”.