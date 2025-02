Calciomercato.it - Da Lautaro a Thuram, Inzaghi trema: domani gli esami

Le ultime novità sui nerazzurri all’indella vittoria con la Lazio e a tre giorni dalla sfida Scudetto col Napoli di ConteIn casa Inter non c’è tempo di festeggiare la vittoria con la Lazio, che vale la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia e altri due derby col Milan. Fra soli tre giorni al ‘Maradona’, infatti, ci sarà il match Scudetto contro il Napoli di Conte, con la squadra diche non se la passa certo benissimo tra infortuni e giocatori non al massimo della forma.Dagli(LaPresse) – Calciomercato.itEmergenza Inter sulle corsie esterne:per Darmianè in emergenza sulle corsie esterne. Agli infortuni di Carlos Augusto e Zalewski, entrambi sicuramente out anche sabato, si è aggiunto quello di Matteo Darmian nel corso della gara coi biancocelesti.