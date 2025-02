Iodonna.it - Da Elton John a Kate Bush, più di mille artisti britannici si sono uniti in una protesta "silenziosa" nel vero senso della parola

Leggi su Iodonna.it

Una”, nel. Le tracce dell’album intitolato Is This What We Want?, non contengono alcuna musica. Si tratta di un progetto realizzato da alcune star britanniche per sensibilizzare l’opinione pubblica e contrastare una proposta di legge che permetterebbe alle aziende di intelligenza artificiale di usare liberamente le opere protette da copyright per addestrare i propri algoritmi. 8 cose che possiamo già fare con l’Intelligenza Artificiale guarda le foto L’album silenzioso: un atto dia più maniL’album Is This What We Want? è stato concepito come una risposta alla proposta di legge del governo britannico che consente alle aziende tecnologiche di utilizzare le opereche senza il condegli autori.