Da Dsquared2 i trent’anni si festeggiano con una serie di collaborazioni a sorpresa, a partire da quella con Magliano

Che il brand «born in Canada, made in Italy » amasse fare le cose in grande dovevamo capirlo dal nome:vuol dire D al quadrato e non allude soltanto alle iniziali dei suoi direttori creativi, Dean e Dan Caten. Andato in scena ieri, durante la Milano Fashion Week 2025, la collezione Autunno Inverno 2025 ci ha mostrato chesta invecchiando bene. Oltre alla presenza di modelli, modelle e celebrities del calibro di Naomi Campbell, Tyson Beckford e Irina Shayk,ha portato in passerella un pull dicon brand italiani e internazionali che hanno riletto l’archivio del brand.Milano Fashion Week 2025:, Vaquera e gli altri brand che hanno collaborato conIn un set che aveva tutta l’aria di un night club in stile americano,non si è limitato ad omaggiare la musa Julie Enfield, ma ha ben pensato di celebrare i suoidi storia coinvolgendo unadi brand tra cui, Vaquera, Better Ducati e la band dei Kiss.