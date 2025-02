Lettera43.it - Da dove spunta questo strano Paolo Zampolli, l’inviato speciale di Trump in Italia

Puntata cult di Cinque minuti, la short-form?di Bruno Vespa che va in onda tutti i giorni dopo il Tg1. Lunedì 24 febbraio l’ospite era un carneade di nome, che il sottopancia indicava pomposamente come “Ambasciatore – Inviatodel Presidentein”, tutto con le maiuscole. Vespa gli ha subito domandato: «È vero che l’idea di trasformare Gaza in un grande resort è sua?». Tra l’altro, neanche a farlo apposta, due giorni dopo The Donald ha condiviso sui suoi canali social un inquietante video creato con l’intelligenza artificiale su come sarebbe la Striscia immaginata dal presidente, tra lusso sfrenato e turismo. Ma, che è andato a scuola di galateo istituzionale, per non confermare né smentire l’ha presa larga: «Il presidente e io siamo talmente in sintonia che molto spesso quello che pensa lui lo penso anch’io contemporaneamente».