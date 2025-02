Lanazione.it - Da domani ‘Mi ci gioco la maschera’ ’Carnival vibe’ con giochi, balli e teatro

’Mi cilaè il titolo del Carnevale 2025 organizzato dal Comune con i Teatri di Siena. Un cartellone di eventi ricchi di animazione e intrattenimento per tutte le età, che accompagnerà grandi e piccini da, giovedì grasso al martedì grasso, 4 marzo. Si partealle 16 in Piazza del Campo con musica,della tradizione, maschere e trucchi per bambini con l’associazione Topi Dalmata; a Fontegaia dj set, intrattenimento e. Sabato pomeriggio dedicato agli ospiti dell’asilo Butini Bourke, dalle 16, con Nasienasi Vip Siena. Sempre sabato: nel sottopassaggio de La Lizza discoteca dedicata agli under 18 dalle 16 e agli under 25 dalle 21. Martedì 4 marzo animazione e musica dedicate alle maschere del Carnevale. Dalle ore 16, con partenza da Piazza Salimbeni, lungo le vie del centro storico, spettacolo itinerante dei Buskers con danza, burattini elieri.