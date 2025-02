Pisatoday.it - Da Confcommercio un nuovo progetto per la riqualificazione della zona di via San Martino

Leggi su Pisatoday.it

Un piano ambizioso per ladi via Sane delle sue piazze, finalizzato a valorizzare il patrimonio storico-architettonico e migliorare la fruibilità degli spazi pubblici.È ilrealizzato daProvincia di Pisa in collaborazione con lo Studio.