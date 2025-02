Ilrestodelcarlino.it - Da Castignano ad Acquasanta: ce n’è per tutti

Che la settimana più ‘pazza’ dell’anno abbia inizio. Oltre ad Ascoli, anche tanti altri comuni della provincia sono pronti a divertirsi con il Carnevale e, per chi vuole trascorrere delle giornate in allegria, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. A cominciare, ad esempio, dal Carnevale storico di. Si comincerà domani, alle 17 in Piazza Umberto I, con le ‘Pizze Onte’, la storica sagra con le gustose frittelle tipicamente carnevalesche distribuite in gran quantità dalla Pro Loco ai presenti affamati. Il tutto accompagnato dalla musica della Banda ‘Città di’, vino e balli. Durante l’evento si svolgerà la gara, a base ‘mangereccia’ per la proclamazione di Re Carnevale, che avrà poi l’onore di aprire la sfilata dei Moccoli del Martedì Grasso. Sabato sarà poi la volta del classico ‘Veglionissimo in maschera’, in programma dalle 23 alla struttura polifunzionale ‘Predaia’ in Contrada Galvoni.