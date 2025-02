Sport.quotidiano.net - Da Casteldebole: il danese ieri parzialmente in gruppo, Italiano valuterà in giornata se convocarlo. Odgaard oggi fa il test decisivo. Dubbio Calabria-De Silvestri

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il ritorno tra i convocati di Jensresta in: ilè rientratoin, ma, con staff tecnico e medico che hanno preferito non fargli svolgere l’intero allenamento, ergo, solo dopo la seduta discioglierà il nodo relativo al ritorno tra i convocati in panchina del trequartista con il Milan o se rinviare il discorso alla gara con il Cagliari di domenica. Non è l’unicodel tecnico rossoblù, che in assenza dicerca una pedina che leghi il reparto di mediana con quello offensivo abbinando solidità in fase di non possesso, per ritrovare una fase difensiva che garantisca tenuta. Ci ha provato con Moro in mediana e avanzando Pobega con Torino e Parma, ma sono arrivati 4 gol subiti: ecco perchépotrebbe restituire Pobega in coppia con Freuler a centrocampo e rilanciare uno tra Ferguson e Fabbian a supporto della punta, che dovrebbe essere Castro, aspettando che Dallinga ritrovi condizione dopo il problema tra addome e adduttore.