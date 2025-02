Donnapop.it - Da Bianca Balti arriva finalmente una notizia meravigliosa: ecco cosa ha rivelato sui social

, supermodella e icona di bellezza, ha appena condiviso con i suoi follower unache ha scaldato i cuori di tutti. In un momento di grande emozione e speranza, la modella haattraverso le sue storie su Instagram i primi segni della ricrescita dei suoi capelli dopo il lungo e faticoso ciclo di chemioterapia.Con un sorriso radioso, ha detto: “Guardate!” mostrando ai suoi fan il segno tangibile della sua ripresa. Un piccolo, ma immensamente significativo, passo verso la rinascita, chequasi un mese dopo l’ultimo ciclo di trattamento per il tumore ovarico al terzo stadio. Questarappresenta una nuova speranza non solo per, ma anche per tutti coloro che l’hanno seguita con affetto durante il periodo di cure.rivela una splendidasuiha scelto di vivere la sua malattia con una grande dose di coraggio e trasparenza.