Cybersecurity | Clusit aumentano gli attacchi contro l' Italia +152% nel 2024

Agi.it - Cybersecurity: Clusit, aumentano gli attacchi contro l'Italia +15,2% nel 2024

AGI -sempre più nel mirino dei cyber criminali: nelglisono cresciuti del 15,2% rispetto all'anno precedente, fino a rappresentare il 10,1% del campione complessivo di quelli rilevati a livello mondiale, in lieve decrescita rispetto all'11,2% del 2023. Sono alcuni dei dati contenuti nel report 2025 curato da, l'Associazionena per la sicurezza informatica. Tra il 2020 e il, i ricercatori hanno rilevato nel nostro Paese 973 incidenti di particolare gravità ben 357 - quasi il 39% del totale - si è concentrato solo nell'ultimo anno in esame. La percentuale di incidenti classificati con impatto 'elevato' nel nostro Paese, sempre nel, è stata superiore alla media globale (53%50%) mentre quelli di severità "critica" sono stati il 9%, rispetto al 29% del globale.