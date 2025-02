Crosetto | invio contingenti non come fax

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.20 "Inon si invianosi invia un fax e per poter fare un comunicato stampa. Soprattutto quelli di altre Nazioni". Così il ministro della Difesafrenando su ipotesi di Francia e Gb diin Ucraina. "Se si parla a nome dell'Europa - prosegue - bisognerebbe avere la creanza di confrontarsi con le altre Nazioni e ciò non è accaduto per gli aspetti militari della questione. Che mi risulta essere principalmente militare". "Una 'difesa europea' può esistere solosomma delle difese nazionali".