Crosetto contro Starmer e Macron | I contingenti non si inviano come un fax

Con un lungo tweet su X, Guidoha lanciato alcune frecciate ai leader di Gran Bretagna e Francia, Keired Emmanuel, sul tema dei «europei» da mandare in Ucraina. Il ministro della Difesa, infatti, ha scritto che «non sisi invia un fax e per poter fare un comunicato stampa. Soprattutto quelli delle altre nazioni. Se si parla a nome dell’Europa bisognerebbe avere la creanza di confrontarsi con le altre nazioni e ciò non è accaduto per gli aspetti militari della questione. Che mi risulta essere principalmente militare».: «Chiunque ormai parla di difesa»Il lungo contenuto diè iniziato con una premessa polemica: «Noto che ormai chiunque, anche al bar, parla di difesa. Spesso senza conoscere a fondo i temi di cui si parla. A titolo informativo la Difesa, nei trattati europei, è competenza delle singole nazioni.