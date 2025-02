Thesocialpost.it - Crosetto contro Macron e Starmer: “I militari non si inviano come fax”

Mentre l’Europa è impegnata in delicati negoziati per una possibile tregua in Ucraina, il ministro della Difesa Guidolancia un duro attacco a Emmanuele Keir. Il presidente francese e il premier britannico, infatti, stanno portando avanti in autonomia l’idea di inviare truppe a Kiev con una presunta missione di pace. Manon ci sta e ribadisce con forza la posizione italiana: “I contingenti non sisi invia un fax”.Uno sgarbo agli alleati, senza alcun coordinamento con gli altri partner europei, stanno spingendo per l’invio di forzein Ucraina, un’iniziativa chedefinisce quantomeno avventata. “Se si parla a nome dell’Europa, bisognerebbe avere la creanza di confrontarsi con le altre nazioni”, ha tuonato il ministro italiano, sottolineando che nessun accordo è stato raggiunto sul piano militare.