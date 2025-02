Tpi.it - Cristina Manetti e il suo romanzo “A Penelope che prende la valigia”: «Serve un cambiamento che sappia unire generazioni diverse»

Leggi su Tpi.it

“Achela”. Si chiama così il libro scritto da, giornalista, Capo di Gabinetto della Regione Toscana, Presidente del Museo Casa di Dante, ideatrice del progetto Toscana delle donne. Unepistolare in cui una madre scrive alla figlia dodicennee alle sue compagne immaginando di riempire ladi parole che, se ben adoperate, diventeranno fatti, determineranno i cambiamenti e il loro futuro, così come è accaduto a molte donne prima di loro. Una metafora della vita dellaprotagonista ma anche di tutte le ragazze, future donne, ancora in viaggio verso una meta paritaria e degna di rispetto.Il suo è unepistolare in cui una madre scrive alla figlia dodicennee alle sue compagne immaginando di riempire ladi parole.