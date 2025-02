Crimine giovanile 73 arresti in Italia

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.50 Operazione della Polizia contro la criminalità, in tutta. Arrestati 60 maggiorenni e 13 minorenni per reati contro la persona (compreso il tentato omicidio), contro il patrimonio e per droga. Denunciati altri 142per armi e droga.Tra loro 29 minorenni. Impegnati oltre mille agenti, da Milano a Palermo. Controllati circa 13 mila giovani, di cui 3 mila minorenni.Sequestrati gioielli e cellulari rubati, armi e droga. Individuati 600 profili social inneggianti all'odio,alla violenza fisica, all'uso di armi.