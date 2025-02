Puntomagazine.it - Criminalità minorile: operazione della Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale

: controlli, arresti e denunce anche a Napoli. Identificate 273 persone, di cui 74 minorenniSi è appena conclusa una vastache ha visto impegnata ladiin un servizio straordinario di controllo delfinalizzato al contrasto del disagio giovanile nella città di Napoli ed in particolare nelle zone del Vasto, Vomero, Chiaia e Quartieri Spagnoli e nelle piazze Garibaldi, del Gesù, Vanvitelli, Dante e Vittoria.Nello specifico, gli agentiSquadra Mobile di Napoli, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, hanno identificato 273 soggetti, tra cui 74 minorenni, di cui due denunciati a vario titolo ed uno sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale; sono stati controllati 111 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo e contestate 7 violazioni del CodiceStrada.