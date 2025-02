Tg24.sky.it - Criminalità giovanile, blitz in tutta Italia con 73 arresti, tra cui 13 minorenni

Si è conclusa nella notte una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, finalizzata al contrasto della. 142 giovani sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, tra loro 29. Nel corso dell’operazione sono state tratti in arresto in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto 60 maggiorenni e 13per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti.