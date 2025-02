Thesocialpost.it - Criminalità giovanile, blitz in tutta Italia con 73 arresti: incastrati anche dai video sui social

Operazione indella Polizia di Stato, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, per contrastare la. Gli agenti hanno arrestato 73 persone, di cui 60 maggiorenni e 13 minorenni. I reati contestati includono tentato omicidio, lesioni, rissa, estorsione, furto, rapina, spaccio di stupefacenti, detenzione illegale di armi e strumenti atti a offendere.Leggi: “Guarda cosa faccio a nostro figlio”. Il gesto folle di una madre, poi ilal compagno: disumanoControlli e denunce in tutto il PaeseAltri 142 giovani sono stati denunciati per ricettazione, possesso di armi e detenzione di droga ai fini di spaccio. Tra questi, 29 minorenni. Gli agenti hanno sequestrato gioielli, cellulari rubati, armi e droga. Identificati 600 profiliche inneggiavano all’odio e alla violenza contro le Forze di Polizia, con riferimento all’uso di armi da fuoco e armi da taglio.