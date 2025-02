Ecodibergamo.it - Criminalità giovanile, blitz in tutta Italia: 73 arresti, due a Bergamo

POLIZIA DI STATO. Oltre un migliaio di poliziotti impegnati: 73, 142 denunciati per possesso di armi e droga. In città i controlli si sono concentrati in piazza Matteotti, piazzale Marconi, piazzale Alpini, largo Porta Nuova, viale Papa Giovanni XXIII, via Tiraboschi, via Paglia, via Rovelli e via Bonomelli.