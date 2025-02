Ilrestodelcarlino.it - Crepe in maggioranza sulla variazione di bilancio

Colpo di scena a Longiano in consiglio comunale. Dopo la surroga del consigliere di minoranza dimissionario Gianfranco Gori con Stefano Montani, c’era un unico punto all’ordine del giorno: la primadidell’anno. Si tratta di un movimento fra capitoli di 614mila euro. Ma ecco la sorpresa: laè passata con 8 voti a favore e 5 astensioni. Oltre ai quattro consiglieri di minoranza, fra le file della, si è astenuto anche il consigliere Giuseppe Lucio. Dice Matteo Venturi, capogruppo di minoranza: "La nostra astensione è un segnale comunque di apertura e non di opposizione acritica. Dubbicospicua entità del pacchetto forse sono sorti anche all’interno della stessa, visto che il consigliere Lucio si è astenuto come noi alla votazione.