Crediamo volentieri ciò che desideriamo (Cicerone)

Sembra non sia una coincidenza che le Truffe, la maiuscola si confà a pieno titolo con tale genere di pratiche, in periodi in cui l’economia è particolarmente defedata e con essa le finanze, trovino le condizioni ideali perché chi le perpetra ottenga il suo scopo nel migliore dei modi. Prima che esplodesse la crisi del ’29, negli USA, precisamente a Boston, il signor Charles Ponzi, persona di indubbia capacità nel settore, rivolta però al male, decide di dare nuova vita a un “gioco di società” ante litteram. È quella che nel villaggio è conosciuta come catena di Sant’Antonio. Consiste in uno schema basato sul niente o poco più e, adattandolo alle circostanze, riesce a tessere una rete di investimenti che esistono solo nella sua mente. Quando una sola maglia di quella rete cede, ne segue un disfacimento della stessa rapido e totale.