Covid | 341 giorni di chiusura delle scuole hanno portato più uso di cibo maggiore esposizione agli schermi e disturbi psicologici

Leggi su Orizzontescuola.it

Le misure restrittive adottate in Italia durante la pandemia di-19avuto ripercussioni significative sui bambini e sugli adolescenti. Durante un'audizione in commissione, il dottor Eugenio Serravalle, pediatra e presidente dell’Associazione studi e informazione sulla salute (AsSIS), ha evidenziato come le scelte politiche abbiano inciso sul benessere psicofisico dei più giovani.L'articolo: 341dipiù uso di