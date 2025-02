.com - Costi fibra Windtre già clienti mobile: offerte e vantaggi

Leggi su .com

Se sei già clientee desideri attivare laper la tua casa, puoi accedere aesclusive con prezziosi e servizi aggiuntivi. Analizziamo iper chi ha già una SIM attiva, le promozioni disponibili e i benefici inclusi.Superper iè in offerta a soli 22,99€ al mese con inclusiesclusivi che premiano la clientela che decide di attivare anche la rete fissa.Alle chiamate e navigazione senza limiti, l’operatore arancione offre ai propriche decidono di passare a Wind sul fisso fornisce un modem WiFi 7 e un anno di abbonamento ad Amazon Prime.SuperTIM WiFi Casa con Bonus 100€ (5€ per 20 mesi) se attivi entro il 02/03per i giàdei giàsono, per l’offerta mensile, pari a 22,99€, è disponibile solo online e include una connessione inottica fino a 2,5 Gigabit al secondo, un modem Wi-Fi 7 di ultima generazione, GIGA illimitati per le SIM collegate e 12 mesi di Amazon Prime.