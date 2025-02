Ilgiorno.it - Costi di energia e gas: va frenata la speculazione

Agire subito sul carodisaccoppiando l’elettricità dal gas e contrastando ladei fondi. È questa la ricetta di Confindustria Lombardia per far ripartire la produzione. "Nonostante settori come tessile, siderurgia, mezzi di trasporto e meccanica più penalizzati di altri, e un quarto trimestre sostanzialmente piatto in termini produttivi e di fatturato, l’industria lombarda continua a performare meglio di Italia ed Europa – spiega Giuseppe Pasini, presidente di Confindustria Lombardia –. Caroe guerra dei dazi sono le principali minacce alla ripartenza". L’invito alla politica, europea e nazionale, è di evitare l’escalation commerciale. "Lavoriamo su nuovi mercati riducendo parallelamente l’impatto della concorrenza cinese – conclude Pasini –. Queste turbolenze globali impongono ad aziende e istituzioni interventi per intensificare e diversificare la presenza nei Paesi di maggior interesse, oltre a un accorciamento e avvicinamento delle filiere".