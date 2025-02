Cultweb.it - Cosa sono le terre rare e perché sono importanti?

In queste ore si sta parlando molto delle cosiddette, nell’ambito di un prossimo accordo tra USA e Ucraina, che verrà siglato il 28 febbraio tra i presidenti Trump e Zelensky. Leun gruppo di 17 elementi metallici essenziali per la tecnologia moderna. Anche se il loro nome suggerisce che siano difficili da trovare, in realtàpiuttosto abbondanti nella crostastre. Tuttavia, la loro estrazione è complessa poiché si trovano dispersi in basse concentrazioni e richiedono processi industriali avanzati per essere separati. Questi elementiindispensabili per la produzione di smartphone, computer, batterie ricaricabili, veicoli elettrici e persino per tecnologie militari e rinnovabili come turbine eoliche e pannelli solari. La loro importanza strategica ha reso la Cina il principale produttore mondiale, influenzando i mercati globali e le dinamiche geopolitiche.