Cosa sono le Pizzarelle il formato di pasta sconosciuto che poche nonne ancora preparano

Nonostante il nome la pizza non c'entra niente. Le, infatti,undiantico ma che in pochi conoscono: sisoprattutto a Cerreto laziale, piccolo comune della Sabina che conta poco più di mille abitanti. Qualche anziana signora del posto li cucinaa casa, i pochi ristoranti della zona li servono col sugo o in bianco. Farina di grano tenero, farina di granturco, un po’ d’acqua e un pizzico di sale. Un impasto semplice e veloce. Tagliate a stringhette un po’ spesse, letradizionalmente si condiscono con “ju pistacchiu”, un sughetto a base di aglio, olio extravergine d'oliva, peperoncino e sale, pestati nel mortaio; in cottura si aggiunge il pomodoro. Oggiriproposte nei ristoranti anche in bianco, con i porcini e talvolta il tartufo.