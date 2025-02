Formiche.net - Cosa serve per un centrodestra europeo. Il commento di Tatarella

Il risultato delle elezioni politiche in Germania, prima di tutto, segna la sconfitta epocale della sinistra europea che aveva nel Spd il suo punto di riferimento principale, nonché il suo ultimo baluardo politico in Europa.Dalla Francia all’Italia, dalla Spagna alla Germania, l’Europa ormai ha svoltato completamente a destra e ovunque la sinistra, con le sue politiche e le follie rosse e verdi, è minoritaria in tutto il vecchio continente.Un dato che non può non essere che la diretta conseguenza delle ultime elezioni europee a giugno e della rivincita di Trump e dei repubblicani negli Usa a novembre.Il risultato peggiore di sempre della Spd segna la fine della socialdemocrazia, ma pone una questione fondamentale per Merz, che ha portato la Cdu più a destra, e in generale per tutti i partiti che in Europa si riconoscono nel Ppe e nell’Ecr.