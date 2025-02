Formiche.net - Cosa serve al campo largo per essere competitivo. La ricetta di de Pascale

Pragmatismo, poca ideologia, disponibilità al dialogo istituzionale oltre gli steccati ideologici, ma senza “piegare la testa”. Il timore dei dazi da parte degli Stati Uniti che aleggia, l’esito delle elezioni in Germania che lascia aperti alcuni interrogativi (anche in proiezione europea) e la necessità a livello nazionale “percompetitivi come alternativa di governo” di “fare sintesi”. Un po’ come è accaduto in Emilia-Romagna. A parlare sulle colonne di Formiche.net è Michele de, il governatore che ha preso il posto, in viale Aldo Moro, di Stefano Bonaccini. Presidente de, partiamo dallo scenario europeo. L’Emilia-Romagna ha una fortissima interconnessione con l’economia tedesca in settori strategici a partire dall’automotive ma non solo. Che Germania è uscita da queste elezioni?Mi sembra che sia emerso uno scenario non molto diverso da quello italiano, con la differenza che i popolari in Germania hanno deciso – se non altro al momento – di bloccare ogni dialogo con l’estrema destra di Afd.