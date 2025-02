Lettera43.it - Cosa rappresenta la statuetta degli Oscar? Storia e significato

Vero e proprio simbolo del cinema mondiale, laè forse l’oggetto più famoso della recitazione nonché uno dei più conosciuti in assoluto. Il suo debutto risale al 16 maggio 1929, quando a Los Angeles si tenne la prima storica edizione del premio con la vittoria di Emil Jannings per Crepuscolo di gloria e di Janet Gaynor per Settimo cielo. Nessun abito sfarzoso, tappeto rosso o fan assiepato per un autografo: con appena 15 minuti, la cerimonia era nettamente diversa da ciò che siamo abituati a vedere oggi. L’unicache non è mai cambiata – con la sola eccezione della Seconda guerra mondiale quando fu realizzata in gesso per supplire alla scarsità di metalli – è proprio laassegnata al vincitore.Origine edellaLa(Getty Images).