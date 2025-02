Linkiesta.it - Cosa (non) sta succedendo alla Cop16 “bis” sulla biodiversità a Roma

newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui) – È unaun po’ cupa e grigia, quella che ha accolto i circa millequattrocento delegati accreditati per i tempi supplementari della(25-27 febbraio), il sedicesimo negoziato che riunisce i Paesi firmatari della Convention on biological diversity (Cbd). Nella sede della Fao, a pochi passi dal Circo Massimo, si respira un’atmosfera internazionale. Mi sento parte di un mondo parallelo, sospeso (in effetti è un po’ così, dato che i dipendenti dell’Onu hanno un’esenzione fiscale totale sui salari). Poi, una volta entrato nell’atrio principale, mi imbatto in una mostra temporanea dedicata al ruolo dei Carabinieri nella protezione della, e mi ricordo di essere in Italia. A differenza delle Conferenze delle parti (Cop) “classiche”, il negoziato di– che punta a sciogliere i nodi della conferenza di Cali dell’ottobre-novembre 2024 – è contraddistinto da una sobrietà assoluta: niente loghi o poster dedicati all’evento, niente appuntamenti paralleli, niente passerelle politiche, poche conferenze stampa.