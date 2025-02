Cosa aveva sulla tutina Bimba sbranata dal pitbull spunta il testimone | Ho visto Giulia al pronto soccorso

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un racconto inquietante emerge dalla notte in cuiLoffredo, la bambina di nove mesi uccisa presumibilmente daldi famiglia, è arrivata aldi Acerra. Unpresente quella notte ha rivelato dettagli scioccanti nel corso della trasmissione Ore 14 su Rai 2, condotta da Milo Infante.>>“Eleonora Giorgi ci sta lasciando”. Barbara Palombelli fa piangere gli italiani, l’annuncio choc in diretta col figlio PaoloSecondo il super, la scena alsuggerirebbe che l’attacco del cane potrebbe essere avvenuto molto prima dell’arrivo in ospedale: “Ho toccato il sanguee non mi sono sporcato le mani, era secco”, ha raccontato l’uomo. Inoltre, ha descritto le condizioni della piccola: “La bambinale labbra nere, i morsi si vedevano, erano evidenti”.